Kat overleeft vier weken in container vanuit Nederland Dick Drayer 14-02-2025

WILLEMSTAD – Een kat heeft op miraculeuze wijze een reis van vier weken in een afgesloten zeecontainer overleefd. Het dier werd begin februari aangetroffen in een container bij AMC Cargo op Curaçao. Stichting Kitten Rescue Curaçao werd ingeschakeld om de kat te vangen en op te vangen.

De container was op 11 januari in Moerdijk, Nederland, verzegeld en werd pas op 7 februari op Curaçao geopend. Toen het zegel intact bleek te zijn, werd duidelijk dat de kat daadwerkelijk al die tijd opgesloten had gezeten zonder eten, drinken en daglicht. Volgens Stichting Kitten Rescue Curaçao is het ‘onvoorstelbaar’ dat het dier nog in leven is.

Na de vondst werd geprobeerd de kat met een vangnet te vangen, maar het dier kroop steeds verder de container in. Uiteindelijk werd een vangkooi met voedsel geplaatst, waarna de kat binnen een uur gevangen kon worden. In de opvang werd vastgesteld dat de kat vermagerd en angstig was, maar verder in redelijke conditie verkeerde.

De kat verblijft momenteel in quarantaine om verder aan te sterken. Omdat er geen chip is gevonden, wordt het publiek gevraagd of iemand de kat herkent.

