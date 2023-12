Kathedraal van Doornen komt met speciale avond over de staatsgreep van Urbina 

WILLEMSTAD – Komende vrijdag organiseert de Kathedraal van Doornen een bijzondere avond waar Eric de Brabander, bekend schrijver, vertelt over het leven van Rafael Simon Urbina. Deze historische figuur zette in 1929 het Koninkrijk der Nederlanden in verlegenheid door een overval op het Waterfort en Fort Amsterdam in Curaçao.

De presentatie van het nieuwste boek van Eric de Brabander over Rafael Simon Urbina, dat eerder al lovende kritieken ontving van het Belgische boekenblog Ausiel, belooft een fascinerende duik in de geschiedenis te worden.

Volgens Ausiel is ‘Urbina’ meer dan een historische roman; het is een ‘faction’ waarin historische feiten en fictie op een indrukwekkende manier verweven zijn. De recensent benadrukt dat De Brabander complexe situaties in een toegankelijke en mooie taal weet te vertellen.

1929

Urbina, een opmerkelijke figuur in de geschiedenis van Curaçao, viel in 1929 het Waterfort en Fort Amsterdam aan, gijzelde de gouverneur en vluchtte vervolgens naar Venezuela met het plan om een staatsgreep te plegen.

Rafael Simon Urbina, een Venezolaanse politieke leider en revolutionair, voerde een gedurfde en gewaagde actie uit die tot op de dag van vandaag herinnerd wordt.

Urbina, bekend om zijn strijd tegen het dictatoriale regime van Juan Vicente Gómez in Venezuela, plande en voerde een aanval uit op het Waterfort en Fort Amsterdam in Curaçao. Deze forten waren destijds belangrijke militaire en administratieve centra op het eiland, dat onderdeel was van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tijdens deze aanval, die onverwacht en met grote moed werd uitgevoerd, slaagde Urbina erin om de gouverneur van Curaçao te gijzelen. Hij overviel het fort, stal wapens en munitie, en nam gouverneur Fruytier gevangen. Vervolgens vluchtte hij met zijn buit en de gegijzelde gouverneur naar Venezuela, waar hij hoopte een staatsgreep tegen Gómez te initiëren.

Deze stoutmoedige en bijna filmische overval bracht niet alleen het Koninkrijk der Nederlanden in verlegenheid, maar vestigde ook internationaal de aandacht op de politieke situatie in Venezuela en de Caribische regio. Hoewel Urbina’s poging tot een staatsgreep uiteindelijk mislukte, blijft zijn actie in 1929 een fascinerend en belangrijk verhaal in de geschiedenis van zowel Curaçao als Venezuela.

De avond

De avond begint met een verhaal van architect Anko van der Woude, die zijn zoektocht in oude fotoboeken naar de handelingen van Urbina deelt. Vervolgens neemt Eric de Brabander het publiek mee op een literaire reis, waarin hij in twee delen spreekt over de brutale overval en de reacties uit zowel Den Haag als Caracas.

Muziek speelt een centrale rol tijdens het evenement. Pianist Johnny Kleinmoedig brengt Venezolaanse muziek uit de tijd van Urbina ten gehore. Gitarist Willem Castillo Blankenburg en zijn band begeleiden zangeres Jasmin van Eeden, een achterkleindochter van Frederik van Eeden, die nummers zingt die verband houden met de gebeurtenissen uit 1929. Ook zal de Nederlandse zanger en gitarist Tom Dingjan enkele nummers van zijn recent uitgebrachte CD spelen.