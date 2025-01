Evenementen Kathedraal van Doornen viert vijfjarig bestaan met theatervoorstelling Dick Drayer 30-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Kathedraal van Doornen bestaat vijf jaar en viert dit jubileum met de theatervoorstelling Thorns – The Light Within. Het avondvullende programma, dat op zaterdag 1 en zondag 2 februari plaatsvindt, combineert theater, dans en muziek en wordt uitgevoerd in een mix van Papiamentu, Engels en Nederlands.

De voorstelling brengt de doornen van de kathedraal tot leven met optredens van acteurs Norma Cova, Roland Colastica, Cecil Schmidt en Marcel van Duijneveldt, die tevens het script heeft geschreven. Daarnaast treden Sheldon Angelister en dansers van Fina Dance Art School op onder leiding van choreografe Melany Cardoze.

Willem Blankenburg en zijn rockband verzorgen de muzikale omlijsting. Het decor en de kostuums zijn ontworpen door Afvalkoningin Frouwkje Smit. Het productieteam bestaat uit Daisy Casimiri, Neisa Ilario, Vesuhely Americaan, Hector Herrera Garcia, Burney Cruden en Oscar Bor.

Bezoekers kunnen tijdens de pauze de Kathedraal van Doornen bezichtigen, waar nieuwe kunstwerken te zien zijn van Sandra Hay, Tirzo Martha, Marco van der Heijden & Monique Harbers, Mimi van Bindsbergen, Eppe de Haan, Hortence Brouwn en Herman van Bergen. Daarnaast wordt er een speciale fundraising gehouden waarbij mensen en bedrijven sumpiña-blokken kunnen kopen, de bouwstenen van de kathedraal. Ook zijn unieke collectors’ items en kunstwerken, waaronder stukken uit de voorstelling, te koop.