Kaya Kaya Festival voor de vijfde keer in Otrobanda

WILLEMSTAD – Morgen is Otrobanda het bruisende hart van Kaya Kaya, het buurtfestival dat in vijf jaar tijd uitgegroeid is tot een cultureel evenement met muziek, kunst en gemeenschapsgeest, dat zijn naam definitief lijkt te hebben gevestigd in de culturele agenda van Curaçao.

Vorig jaar kwamen mensen samen voor een onvergetelijk weekend van kunst, muziek, geschiedenis, culinaire hoogstandjes en een sfeer van pure positiviteit. Dit jaar bereikt het festival nieuwe hoogten omdat het zich uitgebreid heeft en nog meer vierkante meters beslaat.

Kaya Kaya op Curaçao is een jaarlijks terugkerend straatfestival dat plaatsvindt in de wijk Ser’i Otrobanda in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Het festival staat bekend om zijn levendige en kleurrijke vieringen en brengt mensen uit alle lagen van de bevolking samen om te genieten van muziek, kunst, cultuur, en gemeenschap.

Kaya Kaya, wat letterlijk “straat voor straat” betekent, is een viering van de lokale cultuur en erfgoed van Curaçao. Tijdens het festival worden de straten van Ser’i Otrobanda omgetoverd tot een bruisende hub van activiteiten. Bezoekers kunnen genieten van live muziekoptredens, traditionele Curaçaose dansvoorstellingen, kunsttentoonstellingen, ambachtelijke markten, en een verscheidenheid aan eten en drinken dat de rijke smaken van de Caribische keuken weerspiegelt.

Verkeer

Het verkeer moet morgen rekening houden met een aantal wijzigingen. Vanwege het Kaya Kaya Festival worden enkele wegen en straten afgesloten voor het rijdend verkeer. Vanaf vanavond om 23.00 uur wordt de De Rouvilleweg afgesloten voor verkeer. Vanaf het standbeeld van Felix Chakuto tot aan het Brionplein. Verkeer komende vanaf het Brionplein moet via de Klipstraat weer richting de Breedestraat rijden.

Op zaterdagochtend om 8.00 uur wordt het weggedeelte van het Brionplein (Harbor Hotel) tot aan het standbeeld van Felix Chakuto afgesloten. Ook op zaterdagochtend om 8.00 uur gaat het weggedeelte van de Pater Euwensweg naar de rotonde Lucina da Costa Gomez bij Riffort dicht.

De Breedestraat in Otrobanda wordt op zaterdag vanaf 18.30 uur afgesloten voor het rijdend verkeer. Alleen gasten van het Harbor Hotel kunnen gebruikmaken van de Pater Euwensweg en de Breedestraat.

Kaya Kaya Saka Raton

Na waardevolle feedback van bezoekers in voorgaande jaren, heeft de organisatie opgemerkt dat er vraag is naar een tweede dag Kaya Kaya.

Om die reden organiseert de Fundashon Ser’i Otrobanda (FSO) voor de eerste keer het evenement Saka Raton, een dag later (3 september) van 16.00 uur tot 21.00 uur ’s avonds. Op deze zondag viert de Fundashon Ser’i Otrobanda ook haar 10-jarig bestaan samen met alle bewoners van de wijk.

Het evenement vindt plaats in de Ferdinandstraat, Willemstraat, Frederikstraat, Emmastraat, Ijzerstraat en het Augusto Fraai-plein. Er is een speciaal programma voor kinderen en jongeren, georganiseerd door de Excel Arts Academy.

Met de organisatie van “Saka Raton” op zondag 3 september sluit FSO een week af vol kunst, muziek en viering samen met het volk van Curaçao en de bewoners van onze mooie wijk, evenals hun families, vrienden en geliefden.

Hoewel het momenteel niet haalbaar is om een tweedaags grootschalig evenement te organiseren, biedt “Kaya Kaya Saka Raton” een uitstekend alternatief. Dit evenement is kleinschaliger van opzet en stelt bezoekers in staat om alles wat Kaya Kaya te bieden heeft te ervaren op een rustigere dag, namelijk zondag.