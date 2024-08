Evenementen Kaya Kaya lanceert Skol Urbano en Art Week Redactie 15-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Kaya Kaya lanceert de Skol Urbano en de tweede editie van de Art Week. Deze evenementen, die plaatsvinden van 18 tot 24 augustus, beloven volgens de organisatie Otrobanda te transformeren tot het kloppende hart van kunst, cultuur en gemeenschap.

Creatief directeur Raygen Zuiverloon van Kaya Kaya benadrukt het belang van deze evenementen voor de gemeenschap en introduceert het nieuwe initiatief Skol Urbano, een platform dat verschillende vormen van creatieve en artistieke expressie in de schijnwerpers zet.

Xavier Navarro, die verantwoordelijk is voor de invulling van Skol Urbano, vertelt dat het evenement in het teken staat van het vieren en promoten van cultuur, gemeenschapsvorming en creativiteit. Skol Urbano vindt onderdak in het pand van St. Martinius Mavo aan de Belverderestraat.

Tijdens de week van Skol Urbano zijn er tal van activiteiten gepland, waaronder workshops in dans, schrijven, muziek en beeldhouwen. Ook zijn er panels over nachteconomie, crypto en NFT’s, en vinden er poetry jams, dance-offs en dj-showcases plaats. Een van de hoogtepunten is de lancering van het nieuwe album van Aldair op 20 augustus.

Daarnaast is er dit jaar ook de tweede editie van de Art Week, georganiseerd door Noe-Amy Maria. Vanaf 19 augustus stellen dertig kunstenaars hun werk tentoon in diverse art houses. Er worden nieuwe muurschilderingen gemaakt, trappen spectaculair geverfd en bestaande kunstwerken opgeknapt. Richailine Elisa van Elisa Academy presenteert tijdens de Art Week een uniek storytelling project genaamd “OTC Ser’i Otrobanda Levendige Verhalen”, geïnspireerd op de foto’s van Sinaya Wolfert.

Een ander hoogtepunt is de Kaya Kaya Art Walkastry, een bijzondere wandeltocht door Otrobanda, geleid door bewoners van de wijk. Deze tour biedt bezoekers de kans om zich onder te dompelen in de rijke geschiedenis en levendige cultuur van een van de meest iconische wijken van Curaçao.

