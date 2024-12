Nieuws Curaçao KEM blijft regering steunen Maarten Schakel 06-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Ondanks dat Jason Fullinck heeft bedankt voor de ministerspost van SOAW namens partido KEM, blijft die partij de regering Pisas steunen. Dat zegt KEM-parlementariër Anthony Godett vandaag in de Extra.

Deze zondag beraadt de partij zich in een vergadering over de nabije toekomst, maar steun aan de regering staat volgens Godett vast.

Fullinck was beoogd minister namens KEM, maar trok eerder deze week zijn beschikbaarheid in. Volgens hem is het screeningsproces naar zijn persoon te uitgebreid en buitenproportioneel. Ook zegt hij te vrezen dat zijn familie het in commentaren moet ontgelden wanneer hij minister wordt. Partido KEM geeft aan de beslissing van Fullinck te respecteren.

Steun

Op 21 augustus viel de regering die gevormd werd door MFK en PNP. De grootste partij, MFK met 9 zetels, zocht toen steun bij onafhankelijk statenlid Zita Jesus-Leito en partido KEM (elk 1 zetel) om totaan de verkiezingen in maart de meerderheid van 11 zetels in het 21 zetels tellende parlement te behouden.

