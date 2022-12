Kenley Jansen tekent voor 32 miljoen dollar bij Boston Red Sox

De Boston Red Sox hebben een nieuwe closer. Drievoudig All-Star Kenley Jansen uit Curaçao heeft een tweejarig contract getekend ter waarde van 32 miljoen dollar, meldt ESPN.

Red Sox heeft de ondertekening nog niet bevestigd. Een closer is een afsluitende werper die gespecialiseerd is in het verkrijgen van de laatste nullen in een close game wanneer zijn team aan de leiding staat.

De 35-jarige Jansen speelde dit jaar bij de Atlanta Braves en leidde de National League met 41 reddingen. Hij bracht de eerste twaalf jaar van zijn carrière door bij de Los Angeles Dodgers en maakte in 2018 deel uit van het team dat de World Series verloor van de Red Sox.

In 64 innings bij de Braves schakelde Jansen 85 slagmensen met drie slag uit en gaf 22 vrije lopen weg. Gedurende zijn carrière heeft Jansen 1.107 strikeouts in 769 innings gespeeld. Daarmee behoort hij tot de meest dominante closers in de geschiedenis.