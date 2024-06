Politiek Kenville Kleinmoedig: De enige Caribisch-Nederlandse kandidaat voor het Europees Parlement Redactie 06-06-2024 - 2 minuten leestijd

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

De Europese Parlementsverkiezingen worden vandaag gehouden en Kenville Kleinmoedig, geboren en getogen op Curaçao, is de enige Caribisch-Nederlandse kandidaat die meedoet aan deze verkiezingen. Met zijn boodschap ‘Europa is er ook voor ons’ probeert hij de belangen van Caribisch Nederland naar voren te brengen in zowel Den Haag als Brussel. Op donderdag 6 juni kan er gestemd worden, en Kleinmoedig hoopt op voorkeurstemmen.

Kleinmoedig raakte politiek actief tijdens zijn studententijd in Rotterdam. Zijn betrokkenheid begon met een persoonlijke ervaring op Curaçao. Toen hij elf jaar oud was, zag hij steeds een vrouw in Punda zitten als hij naar de kapper ging. Het bleek dat de vrouw haar partner en kinderen had verloren in een auto-ongeluk.

Haar situatie raakte hem diep, en hij schreef een brief aan de overheid om hulp voor haar te vragen. Kort daarna kreeg ze via een instantie hulp en kon ze haar leven weer opbouwen. “Dat was het moment dat ik me realiseerde dat de overheid echt een verschil kan maken”, zegt Kleinmoedig.

Deze ervaring vormde de basis voor zijn politieke ambitie. Tijdens zijn studie in Rotterdam zette hij zich actief in voor studentenbelangen en werd hij voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Hogeschool Rotterdam.

“Tijdens mijn studie heb ik geleerd dat betrokkenheid en vertegenwoordiging essentieel zijn”, legt hij uit. Zijn politieke carrière kreeg verder vorm toen hij campagneleider werd voor GroenLinks in Rotterdam, waar hij deelnam aan verschillende verkiezingen, waaronder de Tweede Kamer, Provinciale Staten, en gemeenteraadsverkiezingen.

Europese politiek

Zijn interesse in Europese politiek werd verder aangewakkerd door zijn masterstudie in European Governance. “Ik realiseerde me dat de beslissingen die in Brussel worden genomen, een directe impact hebben op onze eilanden”, zegt Kleinmoedig.

Deze overtuiging, gecombineerd met zijn ervaring en passie voor vertegenwoordiging, leidde ertoe dat hij besloot zich kandidaat te stellen voor het Europees Parlement. “Onze stem moet gehoord worden op het hoogste niveau”, benadrukt hij.

Volgens Kleinmoedig profiteren de Caribische eilanden op verschillende manieren van de EU, maar de bewoners realiseren zich niet altijd hoeveel invloed de EU heeft op hun dagelijks leven. “We profiteren van infrastructuurprojecten en zonne-energieprogramma. Bovendien kregen we vaccins dankzij EU-ondersteuning”, benadrukt hij.