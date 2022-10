Kerkleiders uit Curaçao en Barbados brengen bezoek aan Santohki van Suriname

WILLEMSTAD – Kerkleiders uit Curaçao en Barbados hebben gisteren een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi van Suriname. Deze leiders zijn daar in verband met de Prepare Ye The Way-campagne, die deze week gehouden werd in Paramaribo.

President Santokhi gaf aan dat hij gelooft in de kracht van gebed en dat het nu meer dan ooit de tijd is dat men samen komt om te bidden. De wereld staat voor enorme uitdagingen, zoals klimaatverandering en tegenslagen die de economie treffen. Ook als CARICOM-voorzitter roept hij op tot gebed en ‘hoopt op spoedige verlichting voor onze volkeren.’

De president vroeg aan de leiders het woord van God te blijven verspreiden en ons land en volk te blijven gedenken bij hun gebeden. Tot slot wenste hij de christelijke leiders succes toe met hun campagne.