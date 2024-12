Politie en Justitie Kerst 2024: zes arrestaties en 58 voertuigen in beslag Dick Drayer 27-12-2024 - 1 minuten leestijd

Archieffoto | Èxtra

WILLEMSTAD – Tijdens de afgelopen feestdagen heeft de politie van Curaçao meerdere incidenten behandeld, waaronder arrestaties, verkeersongevallen en 58 inbeslagnames van voertuigen. In totaal zijn zes mensen gearresteerd, waaronder vijf mannen en één vrouw. De aanhoudingen hielden verband met zaken zoals mishandeling, overtreding van de drugswet en schending van de toelatingswet. Daarnaast bood de politie ondersteuning bij twee verkeersongevallen met gewonden.

Het eerste ongeval vond plaats op 25 december rond 07:00 uur, waarbij een bestuurder de controle over zijn voertuig verloor en langs de Madelsonweg van de weg raakte. De brandweer moest de bestuurder bevrijden, terwijl de vrouwelijke passagier met meerdere verwondingen naar het Curaçao Medical Center werd gebracht.

Het tweede ongeval gebeurde op 26 december rond 00:45 uur bij Post 5. Twee voertuigen botsten op elkaar door een voorrangsfout, waardoor vier mensen gewond raakten. Drie slachtoffers werden per ambulance naar het CMC vervoerd, terwijl één persoon medisch advies kreeg om naar de huisarts te gaan.

Inbeslagname

Tijdens de campagne Fin di aña sin zanzaña heeft de politie afgelopen week 58 voertuigen in beslag genomen. Het merendeel van deze voertuigen had geen verzekering. In sommige gevallen ontbrak ook een geldige keuringskaart of een betaald kenteken. Vijf voertuigen werden na het regelen van de benodigde documenten teruggegeven aan de eigenaren.

