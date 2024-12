Met video Kerstdecoratie bij familie Sillé-Sloop is technisch hoogstandje Maarten Schakel 18-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een week geleden vroegen we op Curacao.nu of de mooiste kerstversiering van ons eiland te vinden is bij het huis van de schoonmoeder van kunstenaar Giovanni Abbath. De reacties waren lovend, maar 1 ander adres werd ook veelvuldig genoemd: aan de Kaya Kiwa in Schelpwijk. Bij het gezin van licht- en geluidstechnicus en decorbouwer Ian Sillé. Dat is niet zomaar een huis met kerstdecoratie, maar een waar technisch hoogstandje.

De daadwerkelijke opbouw van de versiering heeft Ian Sillé en zijn vrouw Liza Sloop zo’n drie weken gekost, met de nodige hulp van familie en vrienden. De voorbereidingen beginnen eigenlijk direct na Halloween, op 31 oktober. Vrijwel alle decoratie in de tuin is zelf gemaakt. De kerstbomen op het dak bestaan uit houten frames met witte slingers en de ijsjes op de pilaren van het hek, zijn geverfde plastic bloempotten opgevuld met versierd purschuim. Dit is het vijfde jaar op rij dat het gezin hun huis omtovert tot een heus Kerstkasteel.

Toy Drive

De versiering bij de familie Sillé-Sloop trok zoveel bekijks, dat het gezin besloot om er een inzameling voor het goede doel aan te koppelen. Ze riepen vrienden, familie en kennissen op om tijdens twee ’toy drives’ cadeaus te doneren voor Stichting Siloam, een opvangtehuis voor kinderen in Banda’bou. Uiteindelijk werden er bij het huis meer dan 500 cadeaus ingezameld, voor de clientjes van Siloam en ook voor andere kinderen op Banda’bou.

Grote TV

De versiering van het huis bestaat uit meer dan 600.000 kleine veelkleurige LED-lampjes, die allemaal individueel aangestuurd kunnen worden. Sillé: “Zie deze decoratie als een hele grote TV. Al die lampjes kan ik bepaalde kleuren of patronen laten maken. Gewoon vanaf mijn telefoon. Zo creëren we een grote lichtshow. Ik werd uitgedaagd door wat vrienden. Challenge accepted.”

Sillé belooft de komende in de avond de nodige lichtshows op bekende Kersthits van onder andere Mariah Carey te presenteren in de straat. De kerstdecoratie op de Kaya Kiwa in Schelpwijk is nog tot 6 januari 2025 te bewonderen.

Cubaweg

Curaçao kent naast veel kerstdecoratie van het bedrijfsleven en de overheid ook tal van ijverige particulieren die hun huis omtoveren met kerstversiering. Vorige week ging op Curacao.nu de kerstdecoratie bij de schoonmoeder van kunstenaar Giovanni Abath nog viraal. Dat huis ie te vinden op Cubaweg in Buena Vista en ook die decoratie is tot 6 januari te bewonderen.

17