Curaçao Kersttoespraak gouverneur: Geloof, Hoop en Liefde Dick Drayer 25-12-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In haar twaalfde kersttoespraak op Eerste Kerstdag 2024 richtte gouverneur Lucille George-Wout zich tot de Curaçaose gemeenschap met een universele boodschap: geloof, hoop en liefde. Deze Bijbelse drieslag, volgens haar de essentie van het kerstfeest, diende als leidraad voor reflectie op de uitdagingen van 2024 en de kracht van de Curaçaose samenleving om die te overwinnen.

De toespraak stond bol van oproepen tot verbinding en optimisme, maar het was de nadruk op hoop die het meest relevant was. In een wereld die wordt geconfronteerd met conflicten en onzekerheden, bood de gouverneur voorbeelden uit het heden om haar boodschap kracht bij te zetten en een beroep te doen op de kracht van de gemeenschap.

Onrustige Wereld

De gouverneur benadrukte dat hoop essentieel is om tegenslagen te overwinnen, zowel op persoonlijk als collectief niveau. Met de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de escalaties in het Midden-Oosten verwees de gouverneur naar de vele internationale conflicten die het afgelopen jaar het nieuws domineerden. “Het valt zeer te betreuren dat er zoveel brandhaarden in de wereld zijn,” zei George-Wout.

Toch vond ze hoop in de kracht van de Curaçaose gemeenschap. Ze haalde de recente viering van 70 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden aan als een moment waarop jongeren hun toekomstdromen deelden. “Met name de gesprekken die ik voerde met leerlingen van de Joseph Civilis school uit Barber hebben diepe indruk op mij gemaakt,” zei ze. Deze jongeren lieten zien hoe hard zij werken aan een betere toekomst, ondanks de uitdagingen van een eiland met beperkte middelen en mogelijkheden.

Geloof

Naast hoop riep George-Wout ook op tot geloof, zowel in een hogere macht als in de eigen kracht van de gemeenschap. Ze prees de prestaties van Caribische atleten tijdens de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs en waar zeilster Odile van Aanholt een gouden medaille in de 49erFX-klasse goud behaalde. “Ook bij grote tegenslag bleven deze gedreven sporters in zichzelf geloven en dat leverde uitzonderlijke prestaties op,” stelde ze.

De geloofsgemeenschap op Curaçao is volgens de gouverneur een bont geheel ‘waar we trots op mogen zijn’. “Geloof in en bescherm die gemeenschap, maar biedt ook ruimte aan eigenheid. Vind je kracht en talent, blijf daaraan werken, ook als het tegenzit of als het geloof je in de steek lijkt te laten.”

Liefde

De gouverneur sloot haar toespraak af met een nadruk op liefde als fundament voor de samenleving. “Laat Curaçao een plek zijn waar een ieder zich thuis, vrij en geliefd kan voelen,” verklaarde ze. Ze sprak over de kracht van gemeenschap en citeerde de dichter Van Duinkerken, die in 1955 de warmte en spontaniteit van de Curaçaose bevolking vastlegde. Op de vraag: “Wat vindt ge ’t mooist van Curaçao”?, antwoordde hij:

Maar ’t allerdiepst op Curaçao

Treft mij de taal, de gang, de lach,

De ongedwongen oogopslag

Van iedere man en elke vrouw.

De gouverneur voegde aan iedere man en elk vrouw ook elk kind toe, waarna ze iedereen een hoopvolle en liefdevolle Kerst toewenste met een krachtig geloof en goed vertrouwen in het nieuwe jaar 2025, en verder.

