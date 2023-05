Kickbokser Semeleer verdedigt wereldtitel met succes

ROTTERDAM – De Curaçaose kickbokser Endy Semeleer uit Emmeloord heeft bij de organisatie Glory zijn wereldtitel in het weltergewicht vast kunnen houden. Dat is de gewichtsklasse tot 77 kilo. Vorig jaar pakte De Curaçaoënaar deze titel in het Duitse Bonn voor de eerste keer.

De man uit Emmeloord bleek zaterdagavond in Ahoy in Rotterdam in vijf rondes te sterk voor Murthel Groenhart. In de eerste twee rondes domineerde Semeleer direct en kreeg zijn tegenstander twee keer tien tellen te verwerken. In de vijfde ronde leek het er zelfs even op dat Groenhart knock-out ging, maar hij kon de wedstrijd wel afmaken.

Mentale coaching

Vorig jaar had Semeleer tijdens de strijd om de wereldtitel naar eigen zeggen veel last van spanning. Daarom heeft hij de afgelopen maanden aan zijn mentale fitheid gewerkt: “Ik was nu meer mezelf, dus het zit beter in mijn hoofd”. Toch geeft Semeleer aan dat het wel nog beter kan.

In september vorig jaar debuteerde Semeleer bij de internationale organisatie Glory. Hij stapte over van het kleinere Enfusion waar hij ook meerdere titels pakte.