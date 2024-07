Nieuws Curaçao Kiescommissie Venezuela: president Maduro wint verkiezingen Dick Drayer 29-07-2024 - 3 minuten leestijd

Ongeloof nadat de verkiezingsuitslag bekend wordt gemaakt

CARACAS – De electorale autoriteit in Venezuela heeft bekendgemaakt dat de zittende president Nicolas Maduro de verkiezingen heeft gewonnen in het Zuid-Amerikaanse land met 51 procent van de stemmen. Daarmee gaat de president op voor zijn derde termijn. Voorafgaand aan de verkiezingen bestond grote angst dat er gefraudeerd zou worden bij het tellen van de stemmen. Verschillende exitpolls wezen er juist nog op dat de oppositie zou gaan winnen.

Oppositieleider María Corina Machado had kiezers in Venezuela dan ook opgeroepen om, na het uitbrengen van hun stem bij de verkiezingen in het land op zondag, aanwezig te blijven in de stembureaus. Ze wilde dat kiezers dit zouden doen om zelf het tellen van de stemmen te kunnen controleren in de ‘beslissende uren’ na het sluiten van de stembussen.

Curaçao

Op Curaçao waren honderden Venezolanen samengekomen op het Brionplein om aanvankelijk de overwinning van de oppositie te vieren. Toen de uitslag eenmaal bekend werd gemaakt sloeg de stemming om.

Huilende mensen vielen elkaar in de armen en zochten troost bij elkaar. Niemand geloofde dat het resultaat eerlijk tot stand was gekomen.

Op het eiland, dat zeventig kilometer voor de kust van Venezuela ligt, wonen naar schatting vijftienduizend Venezolanen. Een groot deel is gevlucht voor Maduro en zijn economische politiek en verblijft zonder papieren.

Velen waren ontroostbaar op het Brionplein

Vertrekken

Nooit eerder was de druk op Maduro om te vertrekken zo groot als rond deze verkiezingen. De oppositie stond in de peilingen ver voor. In het olierijke en ooit relatief welvarende Venezuela is het Bruto Binnenlands Product in de elf jaar dat Maduro aan de macht is dan ook met maar liefst tachtig procent gekrompen. Meer dan zeven miljoen van de dertig miljoen Venezolanen zijn als gevolg van de gegroeide armoede geëmigreerd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, waarschuwde de regering van Venezuela, vlak voordat de stembussen begonnen te sluiten, dat de hele wereld de verkiezingen nauwlettend in de gaten houdt. “Ondanks ernstige onderdrukking is er in het hele land een enorm enthousiasme over deze verkiezingen”, zei hij.

Er waren weinig geloofwaardige internationale waarnemers in Venezuela om toe te zien op de eerlijkheid van de verkiezingen. Venezuela trok een uitnodiging aan de Europese Unie om als waarnemer op te treden voorafgaand aan de stembusgang in. Het Carter Center en de Verenigde Naties hadden wel een paar verkiezingsexperts afgevaardigd. Maar zij zijn geen waarnemers en hadden slechts beperkte verantwoordelijkheden.

