Kiesraad Curaçao verwelkomt discussie over kiesstelsel

Ook de Kiesraad van Curaçao is voorstander van een discussie over het kiesstelsel. Aanleiding is de verkiezingsuitslag van dit jaar, waarin restzetels uiteindelijk de doorslag gaven.

In het huidige systeem gaan die naar de partijen die de meeste stemmen binnenhalen. Zo haalde de huidige regering maar 40 procent van de stemmen, maar kreeg uiteindelijk ruim 60 procent van de zetels.

De electorale raad adviseert om eerst alle mogelijke opties in kaart te brengen, maar heeft zelf geen voorkeur voor aanpassing of de noodzaak ervan.

Lees ook: