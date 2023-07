Kind gebeten door eigen hond in Monte Verde

Willemstad – Een ernstig bijtincident heeft gisteren plaatsgevonden in een woning in Monte Verde, waarbij een hond een gezinslid ernstig heeft gebeten. De huiseigenaar heeft de politie gevraagd de hond in beslag te nemen.

Het incident ontstond toen de hond plotseling zeer agressief werd. Hij rende het huis binnen en beet de zoon van de vrouw ernstig in zijn hand. Geschrokken door de aanval rende het gezin het huis uit en sloot de hond binnen op.

De hond werd door een professional gekalmeerd en meegenomen. Op verzoek van de eigenaresse is de hond door de politie in beslag genomen. Het is momenteel onbekend wat er verder met het dier zal gebeuren.