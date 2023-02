Kinderen doen winkelervaring op bij Internationale School

WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag was er de jaarlijkse kledingactie van de International School of Curaçao, De negende alweer. Doel is om winkelervaring te bieden aan kinderen van verschillende lokale stichtingen en tehuizen op Curaçao. Het evenement staat bekend als de ‘GIN Shopping Experience’’.

Global Issues Network, kortweg GIN, bij de International School of Curaçao is deel van een groot netwerk van studentenorganisatie over de hele wereld. Elk jaar weer organiseren deze studenten verschillende servicegerichte activiteiten.

Zoals het handhaven van plasticvrij beleid op de schoolcampus, het organiseren van een winkelervaring voor de kinderen van lokale huizen, het bezoeken van bejaardentehuizen, het organiseren van voedselactie voor dieren en fondsenwerving om te helpen bij het leveren van meubels voor een paar lokale scholen.

Winkelervaring

Deze keer dus winkelervaring. Daarvoor werd de gymzaal omgevormd tot een winkel. Ongeveer 500 kinderen werden uitgenodigd in de kledingwinkel en kregen de kans om een echte winkelervaring te hebben.