Kinderen op Curaçao kunnen zondag weer gratis naar de tandarts

WILLEMSTAD – Gratis naar de tandarts, dat kan op Curaçao komende zondag, 19 maart. Kinderen van alle leeftijden kunnen langskomen. Het gaat om een gratis tandheelkundige controle georganiseerd door het project ‘Glimlach voor Curaçao’.

De gratis controle is in Landhuis Groot Santa Marta en bedoelt voor de inwoners van Bandabou. Naast de tandartscontrole wordt er ook lesgegeven om op een goede manier tanden te poetsen en het belang om regelmatig naar de tandarts te gaan.

Fluoride

Sinds 2018 is fluoride uit het drinkwater gehaald. Fluoride zorgt voor een versteviging van het tandglazuur, waardoor je tanden meer beschermd zijn. Na 2018 zijn er geen maatregelen door de overheid genomen om de mondzorg te verbeteren.

Tandheelkundige controles op Curaçao valt onder de basisverzekering, maar de meeste mensen gaan pas naar de tandarts op het moment dat ze problemen of pijn hebben. Dit zorgt er vaak voor dat de pijnlijke tand eruit wordt gehaald.

Glimlach

Dit moet volgens de mondhygiënisten veranderen. Het project ‘Glimlach voor Curaçao’ is overgewaaid uit Nederland. Doel van dit project is om toegang tot de tandarts en mondhygiënepraktijk laagdrempelig te maken en kinderen een kans te bieden op een goede mondgezondheid. Daarnaast probeert de stichting de tandheelkundige praktijken toegankelijker te maken voor de mensen die deze het meest nodig hebben.

Uit het eerste pilotprogramma in 2021 in Sambil is gebleken dat er veel meer behoefte is aan informatie/voorlichting en preventie en dat ook onder volwassenen veel belangstelling is om het gebit te controleren. Daarnaast toonde het pilotprogramma aan dat eenmaal per jaar, als dat al mogelijk is, naar de tandarts gaan onvoldoende is.