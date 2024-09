Evenementen Kinderfestival viert inclusie met meer dan 1300 bezoekers Redactie 16-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De zesde editie van het Wintertuin Curaçao Kids Festival trok dit jaar meer dan 1300 bezoekers. Het grootste kinderfestival op het eiland stond dit keer volledig in het teken van inclusie, met als thema Nan tambe tei, zij zijn er ook. Kinderen van alle achtergronden en capaciteiten beleefden afgelopen zaterdag een dag vol plezier en creativiteit bij Het Curaçaosch Museum.

Het festival bood talloze activiteiten, van een spannende estafetteloop tot een energieke workshop breakdancen. Dit jaar stond een recordaantal jonge deelnemers klaar om hun creativiteit te uiten tijdens schrijfworkshops, knutselsessies en ‘project painting’. Wat dit jaar extra bijzonder maakte, was de deelname van kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Ook zij genoten volop van het evenement en straalden tijdens de diverse activiteiten.

Het hoogtepunt van de dag was een gezamenlijke parade waarin alle kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperking, samen dansten. Dit beeld van inclusiviteit en saamhorigheid weerspiegelde het thema van het festival. Het doel van de organisatie was duidelijk: het omarmen van diversiteit en het bevorderen van een wereld waarin iedereen wordt gewaardeerd en erkend.

De organisatie kijkt met trots terug op een geslaagde dag en bereidt zich alvast voor op de zevende editie van het festival, die volgend jaar met een geheel nieuwe line-up zal terugkeren. Om dit mogelijk te maken, is de steun van lokale sponsoren hard nodig. Iedereen die een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen via de socialmediakanalen van Wintertuin Curaçao.

Naast het kinderfestival vindt komende zaterdag 21 september het Wintertuin Curaçao Festival plaats, een literair evenement bij Landhuis Vredenberg.

