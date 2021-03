WILLEMSTAD – Kinderoorden Brakkeput zit in financiële problemen. Door bezuinigingen bij de overheid moeten ze misschien de deuren sluiten.

In totaal is de helft van het budget wegbezuinigd. In het internaat worden 31 jongens opgevangen tussen de 6 en 15 jaar oud die in de knel zitten bij het opgroeien. Bij Kinderoorden worden ze daarin begeleid.

Om aandacht te vragen voor het internaat is er een youtube video online geplaatst: