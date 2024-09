Algemeen Kinderopvang op Curaçao in gevaar door achterblijvende subsidies Dick Drayer 23-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Kresh Cuido Infantil Santa Maria

WILLEMSTAD – Acht gesubsidieerde kinderopvangcentra op Curaçao dreigen de deuren te moeten sluiten. Ondanks herhaalde oproepen om actie, blijft hulp van de overheid uit. De kinderopvangcentra, waaronder Kresh Cuido Infantil Santa Maria, kampen al meer dan tien jaar met onveranderde subsidies, terwijl de kosten alleen maar blijven stijgen.

De kinderopvangcentra waarschuwen dat ze zonder aanpassingen hun hoofd niet boven water kunnen houden. “Met de huidige ouderbijdragen komen we simpelweg niet meer uit,” schrijft directeur Roella Jacobs-Goilo van Kresh Cuido Infantil Santa Maria, die spreekt namens de acht betrokken kinderopvangcentra. Ze roepen minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn op om snel in actie te komen en de subsidieregeling te herzien.

Al in juni 2024 vond een spoedbijeenkomst plaats met de minister en zijn medewerkers, waar de zorgen van de crèches werden besproken. Hoewel er werd beloofd om de situatie nader te onderzoeken, is er sindsdien niets veranderd. Een geplande vervolgbijeenkomst begin juli werd geannuleerd en sindsdien is er geen nieuwe afspraak gemaakt, ondanks herhaalde verzoeken.

Ondertussen hebben verschillende instanties, zoals de Inspectie, brandweer en GGD, de crèches geïnspecteerd en aangegeven welke verbeteringen nodig zijn. Maar zonder extra financiële steun is het onmogelijk om deze aanpassingen door te voeren. “We hebben geen probleem met controles, maar om veranderingen door te voeren, hebben we wel geld nodig,” aldus Jacobs-Goilo.

De tijd begint te dringen voor de kinderopvangcentra. Ze hopen dat de minister hen snel te woord zal staan en de broodnodige steun zal bieden om verdere sluitingen te voorkomen.

