Kindvrije zone op Corendon vluchten naar Curaçao kosten 45 tot 100 euro extra

WILLEMSTAD – De kindvrije zone voor Corendon-passagiers die extra rust willen hebben op weg naar Curaçao kost 45 euro extra. Wie daarnaast ook nog extra beenruimte wenst moet 100 euro meer betalen.

Corendon heeft eerder al de kindvrije zones aangekondigd. Die zone is alleen maar te reserveren door passagiers ouder dan 16 jaar. In de kindvrije zone, bekend als de Only Adult-zone, bevinden zich 93 zitplaatsen aan de voorkant van het vliegtuig. Deze zone wordt fysiek afgescheiden van de rest van het vliegtuig door muren en gordijnen.

Corendon benadrukt dat de introductie van de kindvrije zone bedoeld is om tegemoet te komen aan reizigers die tijdens hun vlucht extra rust en comfort zoeken.

Tegelijkertijd zullen ouders die met kinderen reizen volgens Corendon minder bezorgd zijn over mogelijke overlast voor andere passagiers, waardoor ze meer ontspannen van hun vlucht kunnen genieten.

Andere Europese luchtvaartmaatschappijen, waaronder TUI, KLM en Transavia, hebben momenteel geen plannen om kinderen uit bepaalde delen van hun vliegtuigen te weren.

Debat

Het initiatief van Corendon heeft tot discussies geleid over de balans tussen het comfort van volwassen passagiers en de rechten van gezinnen met kinderen aan boord.

Maar reizigers lijken verdeeld over het concept, waarbij bijna 60 procent van de ondervraagden in een enquête aangaf een zone voor alleen volwassenen in vliegtuigen als positief te beschouwen, terwijl 27 procent tegen was en 14 procent onzeker bleef over het idee.

Het nieuwe beleid van Corendon zal vanaf november van kracht zijn op geselecteerde vluchten tussen Amsterdam en Curaçao, en zal ongetwijfeld het gesprek van de dag blijven onder reizigers en luchtvaartdeskundigen.