Kitten Rescue Curaçao organiseert in november weer een sterilisatie actie

WILLEMSTAD – Na de succesvolle actie in oktober waar maar liefst 226 katten werden gesteriliseerd, wordt er opnieuw een actie opgezet door Kitten Rescue Curaçao.

Vanaf 22 november t/m 28 november gaan ze weer een aantal locaties af om zwerfkatten in te vangen én nodigen ze iedereen uit die het financieel zelf niet rond krijgt hun kat te laten steriliseren.

Aanmelden van je kat(ten) kan via mail: [email protected] Het is geheel gratis en tevens ontvangen alle katten een check up en vaccinatie. Let op: je moet je kat(ten) zelf brengen naar Bandabou en weer ophalen.

Wil jij de sterilisatie actie financieel steunen, ga dan dan de facebook pagina voor alle informatie.

