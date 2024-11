Curaçao Kiwanis Club benadrukt wereldwijde impact in Panama Redactie 10-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Kiwanis International, de internationale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor gemeenschapsontwikkeling en het welzijn van kinderen, stond centraal tijdens de districtconventie van de Kiwanis Club in Panama afgelopen september. Met vertegenwoordigers uit verschillende landen, waaronder Curaçao, werd niet alleen de impact van Kiwanis op lokaal niveau besproken, maar ook het belang van de zes kernwaarden die Kiwanis al ruim een eeuw nastreeft. Deze waarden – menselijkheid, rechtvaardigheid, liefdadigheid, gezelschap, service en leiderschap – vormen de basis van hun wereldwijde missie en werden tijdens de conventie gevierd als een kompas voor Kiwanis’ toekomstige werk.

Tijdens de conventie spraken vertegenwoordigers, zoals voormalig gouverneur Anthony Haile van het ECC-district (Eastern Canada and the Caribbean), over de groeiende rol van Kiwanis in het Caribisch gebied. Dit district omvat onder andere Curaçao, Aruba, Bonaire, Suriname en Trinidad en Tobago en staat bekend als de Trade Wind Division. Op Curaçao zijn er momenteel twee actieve clubs, Kiwanis Club Curaçao, die binnenkort haar 60-jarig jubileum viert, en Kiwanis Club Piscadera, die dertig jaar bestaat.

Geheel rechts, Anthony Haile

Haile benadrukt de sterke verbondenheid van Kiwanis in Panama, waar de organisatie grote bekendheid geniet. Dit bleek onder andere tijdens een goed bezocht Bingo-evenement, georganiseerd om geld in te zamelen voor kinderprojecten. Naast het conventieprogramma werden excursies naar het binnenland van Panama georganiseerd, waar leden van dichtbij konden zien hoe Kiwanis zich inzet voor kinderen in minder bedeelde gemeenschappen.

Naast deze bijeenkomst stond ook de viering van het 100-jarige bestaan van de zes kernwaarden van Kiwanis centraal, eerder dit jaar gevierd tijdens de internationale conventie in Denver. De waarden, die ongewijzigd zijn gebleven sinds de oprichting in 1915, blijven leidend voor de missie van Kiwanis en versterken de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie.

De Kiwanis Club blijft zich volgens Haile inzetten voor gemeenschapsprojecten en kinderwelzijn en benadrukt de kracht van haar kernwaarden die over generaties heen relevant zijn gebleven. In de komende maanden zullen leden van de club verder verslag doen van hun ervaringen in Panama, met een focus op hun bezoeken aan projecten die bijdragen aan de ondersteuning en bescherming van kinderen.

