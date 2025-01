Evenementen Kiwanis Conventie in Panama (slot) Dick Drayer 26-01-2025 - 6 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen september had Anthony Haile de eer om als Kiwanis-lid van Curaçao, gast te zijn bij de Kiwanis Club van Panama tijdens hun jaarlijkse district conventie. In eerdere delen van deze reeks bespraken we de structuur van Kiwanis en onze organisatorische principes (deel 1), de uitgebreide rondleiding door het nieuwe gedeelte van het Panamakanaal en het belang ervan (deel 2), en de vele activiteiten van de Kiwanis Clubs in Panama om het leven van kinderen te verbeteren (deel 3).

Vandaag bespreekt Haile het laatste onderdeel: de District Conventie van Panama.

De District Conventie in Panama

door | Anthony Haile

Elk district van Kiwanis International organiseert jaarlijks een district conventie. Dit evenement markeert de officiële installatie van de nieuwe bestuurders voor het nieuwe Kiwanis-jaar, in dit geval 2024-2025. De installatie wordt geleid door een vertegenwoordiger van Kiwanis International.

Daarnaast presenteert het nieuwe bestuur zijn plannen voor het komende jaar. De conventie wordt bijgewoond door leden van alle Kiwanis-clubs in Panama. Veel van hen reizen van ver om aanwezig te zijn. Ook Curaçao was vertegenwoordigd, door mijzelf en mijn echtgenote, op uitnodiging van de gouverneur van het district Panama. Het was een bijzonder moment toen de vlag van Curaçao ceremonieel werd binnengebracht.

Eerste dag van de conventie

De conventie begint doorgaans op vrijdag met het officiële gedeelte. Dit omvat de introductie van buitenlandse gasten en de ceremoniële binnenkomst van zowel de vertrekkende als de inkomende gouverneur. Ook de overige leden van het nieuwe bestuur worden formeel geïntroduceerd. Speciale aandacht gaat uit naar oud-gouverneurs en buitenlandse gasten, zoals de delegaties uit Curaçao en Colombia.

Een opvallend moment was de aanwezigheid van een jongen van negen jaar oud. Hij stelde zichzelf voor als de gouverneur van het jaar 2051/2052. Dit onderstreept hoe Kiwanis de jeugd betrekt en hen inspireert om leiderschapsrollen te ambiëren. Het nieuwe bestuur van district Panama 2024-2025, geheel rechts het jongetje dat in 2051-2052 Gouverneur van Kiwanis Panama wil worden…

Bij de ingang van de conferentiezaal stond een groot bord met de tekst “9de Conventie Panama – september 2024”. Aan beide zijden van het bord stonden personen in uniform. Veel aanwezigen maakten bij binnenkomst een foto als aandenken aan dit evenement.

Na de officiële opening sprak de vertegenwoordiger van Kiwanis International. Omdat hij geen Spaans sprak, werden zijn woorden vertaald, zodat iedereen hem kon volgen. De vertrekkende gouverneur sprak zijn waardering uit voor de aanwezigheid van alle deelnemers en moedigde hen aan om tot zondag te blijven, wanneer de conventie officieel wordt afgesloten. Ook de jonge jongen kreeg de gelegenheid om te spreken, wat bijzonder inspirerend was.

Na het formele gedeelte genoten de aanwezigen van een traditionele Panamese dansvoorstelling en konden ze proeven van heerlijke lokale gerechten en drankjes.

De tweede dag van de conventie

De tweede dag stond in het teken van informatieve forums. Deze sessies waren bedoeld om leden te voorzien van kennis en hulpmiddelen om hun clubs succesvoller te maken. Ik werd gevraagd om een presentatie te geven over de zes waarden van Kiwanis, waar ik in deel 1 al uitgebreid op in ben gegaan. Het was een uitdaging, want ik moest dit in het Spaans doen.

Gelukkig slaagde ik erin een dialoog aan te gaan met de deelnemers, waarbij we bespraken hoe deze waarden niet alleen tijdens vergaderingen gereciteerd moeten worden, maar ook in het dagelijks leven nageleefd kunnen worden. Hoewel mijn Spaans niet perfect is, verliep de presentatie zonder problemen en was de interactie waardevol.

Naast mijn presentatie waren er andere forums over onderwerpen zoals het organiseren van succesvolle fondsenwervingen, het werven van nieuwe leden en het aanpakken van uitdagingen waarmee clubs in Panama te maken hebben. Een belangrijk thema was de focus op jongeren, omdat zij worden gezien als de toekomst van Kiwanis.

De derde dag van de conventie

De derde dag markeerde het hoogtepunt van de conventie: de officiële installatie van het nieuwe bestuur. Alfredo Alvarez werd als nieuwe gouverneur geïnstalleerd door de vertrekkende gouverneur Henry Sanchez, die hem ceremonieel het gouverneurslint omdeed. Dit is een traditie in Panama; in andere districten wordt de nieuwe gouverneur vaak “gepind”.

Voorafgaand aan deze ceremonie hield de vertegenwoordiger van Kiwanis een inspirerende toespraak, waarin hij de nieuwe gouverneur veel succes wenste. Na de installatie van de gouverneur volgde de benoeming van de overige bestuursleden, uitgevoerd door de nieuwe gouverneur.

De vertrekkende gouverneur maakte van de gelegenheid gebruik om zijn team te bedanken en hen te eren met een plaquette voor hun bewezen diensten. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om te dansen, foto’s te maken en informeel na te praten met het nieuwe bestuur.

Een bijzondere ervaring

De Kiwanis-conventie in Panama was een leerzame en plezierige ervaring. De leden van de Kiwanis Club van Panama zorgden als uitstekende gastheren voor hun gasten. Hoewel de reis en het verblijf uit eigen zak betaald moesten worden, vonden wij het de moeite waard.

Het gaf ons de kans om te leren, nieuwe contacten te leggen en geïnspireerd te raken door de toewijding van Kiwanis-leden in Panama. Een hoogtepunt was de kennismaking met de Colombiaanse delegatie, die ons uitnodigde voor hun conventie in juli 2025

Met dit verslag sluit ik mijn beschrijving van de conventie in Panama af. Als eerste verslag in 2025 wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar te wensen. Aandenken voor gasten van Curaçao