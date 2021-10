Klachten ombudsman op Bonaire vooral over communicatie en bejegening

1 Delen

KRALENDIJK – Veel klachten over de overheid op Bonaire gaan over de manier waarop mensen worden behandeld door overheidsinstanties en de communicatie tussen ambtenaren en inwoners van het eiland. Dat schrijft de Ombudsman in Nederland.

Die hield onlangs spreekuur op het eiland en nam ruim tachtig vragen en klachten in behandeling. De Kinderombudsman ontving vooral klachten en vragen over onderwijs en jeugdzorg.

