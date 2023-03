Klapbanden KLM-vliegtuig op Zanderij hadden ernstige gevolgen kunnen hebben

PARAMARIBO – De drie klapbanden van de KLM Boeing 777-300 bij de landing op de luchthaven van Paramaribo hadden ernstige gevolgen kunnen hebben. Dat zegt het Dagblad van Suriname.

“Waarschijnlijk door adequaat en alert handelen van de piloten kwam het toestel zonder grote gevolgen tot stilstand op de landingsbaan. Een onderzoek is inmiddels gestart”, aldus de krant.

Luchtvaartdeskundige

De krant baseert zich op informatie van een anonieme luchtvaartdeskundige, met wie zij sprak na het incident van op 7 maart.

Die zegt dat als er een of meerdere lekke banden zijn of opgelopen worden tijdens de landing, het toestel kan doorschieten en van de baan raken, waarbij ook schade aan het toestel en gewonden of zelfs doden kunnen vallen in de cabine.

Zo raakte in 2020 een Boeing 787 Dreamliner van Britisch Airways beschadigd toen het toestel bij de landing op Heathrow een lekke band kreeg. In 2016 had een vliegtuig van JetBlue een lekke band op de luchthaven van Newark. Het toestel schoof door, waarbij een passagier gewond raakte. Een jaar later vloog een toestel in India zelfs in brand na een klapband en overleden twee passagiers.

Een van de belangrijkste oorzaken van een lekke band is overbelasting van de banden, bijvoorbeeld door te zwaar beladen toestellen. Ook mechanisch falen, vuil op de landingsbaan of extreme weersomstandigheden kunnen tot lekke banden leiden.

Volgens KLM in Suriname zijn er strenge procedures voor het controleren van de conditie van banden. Indien die gevolgd zijn lagen de banden binnen de normale operational range.