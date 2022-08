Klassieke muziek uit Amsterdam Zuidoost: ‘De Curaçaose Chopin, dat is ook Nederlandse geschiedenis’

AMSTERDAM – In een concertenreeks die hoort bij de expositie Tussen Gaasp en Gracht staan klassieke musici uit Zuidoost centraal. ‘De grachten zijn de erfenis van de koloniale geschiedenis en de artiesten zijn dat ook’, schrijft Britt van Klaveren in het Parool.

De expositie is een multidisciplinair project van Museum Van Loon en Imagine IC in samenwerking met het Open Space Contemporary Art Museum en New Metropolis Zuidoost. Orville Breeveld stelde de bijbehorende reeks klassieke concerten samen, die plaatsvinden in de tuin van Museum Van Loon. “Ik had wel dertig dagen kunnen vullen. Amsterdam heeft goud in handen.”

“Artiesten uit Zuidoost worden vaak niet gelinkt met de klassieke school,” zegt Breeveld. “De hiphop uit Zuidoost kennen we en is te gek, maar de klassieke muziek uit Zuidoost verdient minimaal evenveel aandacht.”

Er staat een divers palet van artiesten op het podium, allen met een persoonlijke connectie met Zuidoost. De relatief onbekende klassieke muziek van deze musici loopt parallel aan de niet-vertelde geschiedenis waarop de tentoonstelling zich richt.

Breeveld: “Alexander Kraft van Ermel speelt op de openingsavond bijvoorbeeld muziek van zijn opa uit Curaçao, Wim Statius Muller, de Curaçaose Chopin. Dat is toch wat we willen? Dat is ook Nederlandse geschiedenis, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar we kennen het niet. En wat je niet kent, daar kun je niet van houden.”

Klassieke muziek in de Grachtentuin, van 23 t/m 28 augustus in Museum Van Loon, Amsterdam.