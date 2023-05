Klassieke piano- en kamermuziek uit Curaçao, nu ook in concert

WILLEMSTAD – De Palm Music Foundation wil bredere bekendheid geven aan de Curaçaose klassieke piano- en kamermuziek. Samen met de Curaçao Art Circle wordt een drietal unieke en memorabele concerten georganiseerd om dit idee handen voeten te geven.

Eerder al nam de Palm Music Foundation het initiatief tot de uitgifte van een cd met een selectie bijzondere composities uit de 19e en begin van de 20e eeuw. Bijzonder omdat Curaçao bekend staat om zijn dansbare klassieke muziek, maar hier gaat het om luistermuziek.

Na de uitgifte van de cd, volgden in 2022 succesvolle concertuitvoeringen in Amsterdam, Den Haag en in Slot Zeist.

Volgens de Palm Music Foundation is het nu de allerhoogste tijd dat Curaçao kennis maakt met haar eigen rijke muzikale erfgoed. Verschillende van de concertstukken zijn namelijk al meer dan 100 jaar niet meer uitgevoerd op Curaçao.

De drie concerten op Curaçao vinden plaats op vrijdagavond 9 juni in de Fortkerk en op zaterdagavond 10 juni in het Gouvernementspaleis. Naast deze twee openbare concerten vindt er ook een jeugdconcert plaats. Hiervoor wordt een selectie van talentvolle jeugdige piano- en vioolleerlingen op Curaçao uitgenodigd.

Op de concerten van 9 juni en 10 juni a.s. worden composities uitgevoerd van een vijftal Curaçaose componisten: Jan Gerard Palm (1831-1906) de patriarch van de Curaçaose klassieke salonmuziek; Jules Blasini (1847-1887) die als enige Antilliaan studeerde aan het conservatorium in Parijs; Joseph Sickman Corsen (1853-1911) de bekende dichter-musicus-componist, Miguel Senior (1877-1975) die in zijn jonge jaren recitals gaf op alle grote concertpodia in Latijns-Amerika en in Parijs; en Jacobo Conrad (1879-1918) die met zijn viool, oorstrelende serenades bracht onder menig slaapkamerraam op Curaçao.