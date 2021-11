Klassieke piano en kamermuziek uit Curaçao tijdens uniek concert

1 Delen

Op zaterdagavond 20 november spelen de Georgische pianiste Ketevan Sharumashvili en de Nederlandse violist Jeroen Dupont composities van een vijftal bekende Curaçaose componisten uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Veel van de composities zijn nooit eerder uitgevoerd in Nederland!

Met dit concert wil de Palm Music Foundation het muziekminnend publiek in Nederland kennis laten maken met een unieke selectie uit het rijke muzikale erfgoed van Curaçao.

Het concert vindt plaats in de Paleiskerk in Den Haag.

Het gaat om composities van: Jan Gerard Palm (1831-1906) de patriarch van de Curaçaose salonmuziek. Jules Blasini (1847-1887), die als enige Antilliaan studeerde aan het conservatorium in Parijs. Joseph Sickman Corsen (1853-1911) de bekende dichter-musicus-componist. Miguel Senior (1877-1975) die in zijn jonge jaren recitals gaf op alle grote concertpodia in Latijns Amerika en in Parijs en Jacobo Conrad (1879-1918) die met zijn viool oor strelende serenades bracht onder menig slaapkamerraam op Curaçao!

Pianiste Ketevan Sharumashvili en violist Jeroen Dupont hebben beiden diverse eerste prijzen gewonnen tijdens internationale muziekconcoursen.