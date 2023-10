Kleine appartementensector Curaçao ziet drastische daling in bezettingsgraad

WILLEMSTAD – De kleine appartementensector op Curaçao, verenigd in CASHA, ervaart een scherpe daling in de bezettingsgraad. Uit recente cijfers blijkt dat deze in september is gedaald van 67 procent vorig jaar naar 44 procent dit jaar.

Hoewel september een lichte verbetering laat zien ten opzichte van augustus, is een blijvende trend zichtbaar: het toerisme verschuift naar all-in toeristen die voornamelijk binnen de resorts blijven. Dit roept bij Casha al maanden de vraag op: “Waar zijn al die toeristen?”

Betalingsproblemen

Daarnaast verblijven toeristen die nu aankomen korter dan voorheen. Een opvallend feit, volgens Casha, is dat de groep toeristen die de voorkeur geeft aan alternatieve accommodaties boven grote hotels en resorts, nu meer keuzemogelijkheden heeft.

Een ander opvallend aspect is dat toeristen, vooral uit niet-Europese landen zoals Brazilië, Amerika en Colombia, betalingsproblemen ondervinden. Dit kan potentiële bezoekers ontmoedigen om een vakantie naar Curaçao te boeken.

Autoverhuur

De autoverhuursector is eveneens getroffen. Auto’s worden nu vaak slechts voor twee of drie dagen gehuurd. Hierdoor is het bezettingscijfer in die sector in september gedaald naar 38 procent, vergeleken met 75 procent in dezelfde maand vorig jaar.

De duiksector ziet een bezettingscijfer van vijftig procent in september, een lichte verbetering ten opzichte van augustus. Ondanks veel boekingen worden er ook veel reserveringen zonder opgaaf van reden geannuleerd, wat wederom extra kosten met zich meebrengt. Vorig jaar lag het bezettingscijfer voor duikers in september nog op zestig procent.