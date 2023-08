Kleine bussen in het openbaar vervoer mogen ook toeristen vervoeren tegen betaling

WILLEMSTAD – In een opmerkelijke wending heeft een recente rechtszaak aangetoond dat kleine bussen in het openbaar vervoer, net als taxi’s, toeristen mogen vervoeren tegen betaling. Dit nieuws kwam naar voren tijdens een zaak waarin de voorzitter, Giovanni Decaster van STO, de vakbond voor kleine bussen, een boete kreeg voor het vervoeren van toeristen in zijn bus.

De verbalisanten beweerden dat dit in strijd was met de wet. Maar tijdens de rechtszaak bleek dat de wet het vervoer van passagiers in OV-busjes tegen betaling toestaat, waaronder dus ook toeristen.

Giovanni Decaster betwistte de boetes die hij kreeg, zowel voor het vervoeren van toeristen als voor het ontbreken van een taxi-licht op zijn bus. Die hij dan volgens de politie zou moeten plaatsen op zijn bus, om de Taxi-functie uit te kunnen voeren.

Decaster betoogde succesvol dat de wet het vervoer van mensen tegen betaling in kleine bussen toestaat, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen lokale inwoners en toeristen.

Vrijspraak

De voorman van de vakbond STO werd vrijgesproken van de boetes. Alleen de boete voor het niet kunnen tonen van de verzekeringspapieren op eerste verzoek blijft staan en kost Decaster 50 gulden, omdat hij wel verzekerd was. Anders was de boete 450 gulden geweest.

De uitspraak heeft belangrijke implicaties voor het openbaar vervoer op Curaçao, waarbij kleine bussen nu officieel zijn toegestaan om toeristen te vervoeren tegen betaling, op dezelfde manier als taxi’s dat doen.

De uitspraak benadrukt ook het belang van een grondige kennis van de wetgeving met betrekking tot het openbaar vervoer bij handhavende politieambtenaren.