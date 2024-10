Toerisme Kleine toerisme-ondernemers verdiepen zich in vergunningen en belastingen Dick Drayer 23-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Om de onzekerheid over vergunningen en belastingverplichtingen in de toerismesector weg te nemen, heeft belangenvereniging CASHA op 21 oktober een goed bezochte informatiesessie georganiseerd. Ondernemers en professionals uit de sector kregen tijdens de bijeenkomst uitgebreide informatie over wijzigingen in het vergunningensysteem en fiscale regelgevingen op het eiland. De bijeenkomst, die toegankelijk was voor zowel leden als niet-leden, richtte zich specifiek op ondernemers met een eigen bedrijf.

CASHA ontving de afgelopen periode veel vragen van ondernemers die onduidelijkheden ervoeren door recente aanpassingen in het vergunningensysteem. Zowel startende ondernemers als degenen die al jarenlang actief zijn, kampen met onzekerheid over de specifieke eisen die voor verschillende bedrijfsvormen gelden. In samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) gaf CASHA in de eerste helft van de sessie uitgebreide uitleg over het vernieuwde vergunningensysteem, de overgangsperiode en de benodigde checklists voor aanvragen.

Equilibrium Tax Solutions verzorgde het tweede deel van de sessie, waarbij de focus lag op de fiscale aanpak voor eenmanszaken, besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Ondernemers werden gewezen op de risico’s van mogelijke tekortkomingen tijdens controles door de Belastingdienst, ondanks de samenwerking met boekhouders.

Voor CASHA-leden staat binnenkort een exclusieve vervolgmeeting op de agenda, waarin specifieke fiscale vraagstukken rondom onroerend goed verder worden uitgediept.

CASHA is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van kleinere hotels, appartementencomplexen en vakantieverhuurders op Curaçao. De vereniging richt zich op het ondersteunen van haar leden met advies en informatie, het verbeteren van de kwaliteit binnen de sector, en het bevorderen van duurzame groei van het toerisme op het eiland.

