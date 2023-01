Kleinere ondernemers die accommodaties verhuren op Curaçao hebben last van hoge ticketprijzen

WILLEMSTAD – Ondernemers in de toeristische sector die kleinere accommodaties verhuren hebben last van de hoge ticketprijzen op de route Amsterdam-Curaçao. Dat zegt CASHA, de overkoepelende organisatie van kleinere ondernemers in het toerisme.

Door de groei van het aantal pakketreizen aan spotprijzen worden de overgebleven stoelen volgens de organisatie duurder verkocht dan voorheen. Op dit moment is het goedkoper om een hotel en vlucht in combinatie te boeken bij Corendon dan enkel het ticket bij KLM terwijl je wel op hetzelfde toestel zit.

De dure ticketprijzen hebben gevolgen voor de bezettingsgraad, zegt CASHA. In december was de gemiddelde bezetting bij de accommodaties 71 procent. Dit is negne procent minder in vergelijking met vorige maand en ook met december 2021.

Lokale bevolking

Het probleem van de ticketprijzen treft niet alleen de toerist die kiest voor een kleinere accommodatie. Het is ook een probleem voor de lokale bevolking, stlet CASHA. Die is afhankelijk van losse tickets om naar Nederland te vliegen.

Het opkopen van vliegtuigstoelen gebeurt ook door Sandals op American Airlines-routes vanuit de Verenigde Staten. Daardoor zijn ook die tickets los honderden guldens duurder geworden.

Uit het overzicht dat CASHA heeft gecompileerd blijkt dat er prijsverschillen tussen Curacao als bestemming en andere gelijkaardige bestemmingen bestaan. Ook is een grote verschil te zien tussen vertreklocatie Curaçao of Amsterdam.

KLM vliegt veel goedkoper naar onder andere Miami dan naar Curaçao. American vliegt veel goedkoper naar Aruba dan naar Curaçao en er is bijna geen verschil tussen een ticket Miami-Curaçao en Miami-Madrid.

CASHA telt momenteel 77 leden waarvan vijf accommodatiehouders, zeven autoverhuurbedrijven, zeven duikscholen, veertien taxi en tours bedrijven en attracties.