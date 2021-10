Klesh stopt met procederen tegen eigenaar raffinaderij

7 Gedeeld

Foto – Bea Moedt

WILLEMSTAD – Het Duitse bedrijf Klesh stopt met procederen tegen RdK, de eigenaar van de raffinaderij. De twee partijen hebben een schikking getroffen zonder dat een van de partijen een financiële vergoeding moet betalen.

Klesh was na het Chinese Guangdong Zhenrongde de tweede partij die de Isla raffinaderij wilde overnemen en de Boo centrale en de olieoverslagterminals bij Bullenbaai. Maar ook Klesh haakte af, waardoor de Isla nog steeds geen exploitant heeft. Een lokaal Curaçaos’ consortium onder de naam Corc heeft zich intussen gemeld, maar vanwege een gebrek aan investeerders, is het uiterst onzeker of de Isla weer open gaat.

