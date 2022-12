Klimaatconferentie Curaçao afgesloten in het mangrovepark

WILLEMSTAD – De IPDC klimaatconferentie is deze week afgesloten met een bezoek aan het Curaçao Rif Mangrovepark. IPDC staat voor International Panel on Deltas and Coastal areas.

Tijdens het bezoek werd de delegatie rondgeleid door het park en kregen ze van de parkrangers uitleg over de bijzondere flora en fauna die er te zien is. Natuurbeschermingsorganisatie Carmabi beheert het park dat sinds 1 juli haar deuren voor het publiek heeft geopend.

Door de rangers van het park werd, tijdens de rondleiding over de boardwalk, uitgelegd hoe essentieel de mangroven zijn als het gaat om natuurbehoud en veiligheid.

De mangroven hebben een belangrijke functie als het aankomt op de bescherming van de koralen en het eiland tegen overstromingen, maar ook vormen de mangroven een onmisbare broedplaats voor vissen en vogels.

Het doel van de klimaatconferentie was om leiders en experts van de Caribische eilanden samen te brengen en te bespreken hoe IPDC de Caribische regio kan ondersteunen.

Het Curaçao Rif Mangrovepark is een bijzonder stadspark op Curaçao dat bestaat uit mangrovebomen. Het park onderscheidt zich van andere parken op het eiland omdat het een unieke inkijk geeft in een bijzonder natuurgebied.

The International Panel on Deltas and Coastal areas, IPDC, heeft als doel om beleidsmakers, experts en beroepsbeoefenaars samen te brengen in een unieke samenwerking om klimaatmaatregelen te versnellen.