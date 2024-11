Bonaire Klimaatzaak Bonaire gaat door: uitspraak verwacht in 2026 Dick Drayer 13-11-2024 - 1 minuten leestijd

Credit: © Casper Douma / Greenpeace

DEN HAAG – De rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over de bescherming van Bonaire tegen de gevolgen van klimaatverandering vordert gestaag. De zaak, die in januari 2024 werd aangespannen, stelt dat de Staat meer moet doen om het eiland te beschermen tegen klimaatrisico’s. In september 2024 besloot de rechter dat de zaak doorgang kan vinden. Inmiddels heeft de Staat in oktober een verweer ingediend, dat momenteel door klimaatexperts en advocaten wordt bestudeerd.

De inzet van de rechtszaak is groot, gezien de toenemende risico’s van klimaatverandering voor Bonaire. Volgens de eisers heeft de Nederlandse overheid onvoldoende maatregelen genomen om de inwoners en natuur van het eiland te beschermen. Ze eisen meer actie, zoals strengere regels tegen vervuiling, verbeterde kustbescherming en investeringen in duurzaamheid.

De komende maanden volgen enkele belangrijke stappen in het juridische proces. In december wordt het volledige verweer van de Staat op de website van de eisers gepubliceerd, zodat het publiek de details kan inzien. In februari 2025 wordt een schriftelijke reactie op het verweer ingediend bij de rechtbank, waarna de Staat in juni hierop kan reageren. De zaak wordt op 7 en 8 oktober 2025 inhoudelijk behandeld tijdens zittingen in de rechtbank. De uitspraak wordt enkele maanden later verwacht, mogelijk in 2026.

67