KLM denkt aan versoepeling uniformregels

AMSTELVEEN – KLM overweegt om de uniformvoorschriften aan te passen zodat medewerkers meer zichzelf kunnen zijn, zo liet de maatschappij aan Het Parool weten. Het zou dan bijvoorbeeld om genderneutrale uniformen kunnen gaan of meer vrijheid voor transgenders. Luchtvaartnieuws.nl schrijft erover.

“Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema binnen KLM. Daarom bekijkt KLM hoe de uniformvoorschriften aan te passen zijn, om meer ruimte te geven aan collega’s om zichzelf te zijn in het uniform, wie ze ook zijn”, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Met name in de Angelsaksische wereld hebben luchtvaartmaatschappijen de afgelopen tijd hun uniformregels versoepeld. Zo mogen bijvoorbeeld bij het Britse Virgin Atlantic mannen nu ook een rok dragen op vluchten naar bestemmingen waar dat geaccepteerd wordt.

Niet overal vindt deze ontwikkeling plaats, met name Oost-Azië en het Midden-Oosten is wat conservatiever. Kuwait Airways heeft onlangs bij een sollicitatieproces zelfs alle mannen weggestuurd en de vrouwelijke sollicitanten laten strippen om te zien of ze een mooi figuur hebben.