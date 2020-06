KLM en TUI gaan 10.000 in juli nog niet halen

53 Gedeeld

Schiphol – KLM en TUI verwachten in augustus hun aantal vluchten naar de eilanden weer op te kunnen voeren. De geprojecteerde 10.000 vakantiegangers in juli worden waarschijnlijk nog niet gehaald.

KLM vliegt in de komende maand bijna dagelijks op Curaçao. Op Bonaire wordt in juli begonnen met twee vluchten tot vier vluchten aan het einde van de maand. Aruba wordt drie tot vier keer aangedaan.

TUI vliegt drie keer per week op dinsdag, donderdag en zaterdag. Twee keer in combi met Aruba en één keer in combi met Bonaire.

