KLM en TUI gaan weer vaker vliegen op Curaçao

91 Gedeeld

SCHIPHOL – KLM en TUI gaan de komende maanden het aantal vluchten op Curaçao weer opvoeren als Nederland morgen code geel afgeeft.

Volgens het Antilliaans Dagblad gaat ook American Airlines weer twee keer per dag vliegen vanuit Miami. JetBlue heeft de vluchten hervat en zit op een frequentie van driemaal per week van en naar JFK in New York. JetAir doet vanuit Curaçao weer twee tot drie keer per week Sint Maarten aan.

Divi voert vier tot zes dagelijkse vluchten naar Bonaire uit en vijf keer naar Aruba. EZAir zit op het moment op zes keer per week naar Bonaire en vijf keer per week naar Aruba.