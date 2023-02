KLM gaat vertragingen internationale vluchten onderzoeken

SCHIPHOL – KLM gaat minimaal de komende drie weken een onderzoek doen naar de reden waarom de laatste tijd intercontinentale vluchten zo vaak zijn vertraagd. Dat meldt luchtvaartnieuws.nl. De maatschappij zet waarnemers in om tijdens verschillende fasen van de vlucht op Schiphol inzicht te krijgen in hoe werkzaamheden verlopen.

KLM constateert dat de vertragingen van de zogeheten ICA-vluchten vanaf Schiphol de laatste maanden oplopen. De bemanning moet met een code aangeven wat de reden voor de vertraging is geweest. Uit een inventarisatie blijkt dat drie redenen het vaakst worden aangevoerd: de bemanning arriveert te laat bij het vliegtuig, er is een technische reden, en een passagier ontbreekt. De vertragingen zijn vervelend voor de passagiers, maar brengen de crew in tijdnood bij de vluchtvoorbereiding.

De afdelingen Inflight Services, Passenger Services en Operations Control doen nu samen onderzoek naar de achtergronden van de vertragingen. Om inzicht te krijgen waarom de bemanning te laat aan boord gaat, lopen er de komende drie weken waarnemers met de crew mee vanaf het Bemanningencentrum tot aan het vliegtuig. De waarnemers bekijken of de opgegeven codes voor vertragingen wel terecht worden opgegeven, of dat er misschien andere redenen spelen.