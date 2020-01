KLM heeft problemen met toestel naar Curaçao

408 Gedeeld

De City of Nairobi vanochtend op Schiphol

Passagiers op Curaçao die vanmiddag om 17.15 uur met de KL736 naar Amsterdam zouden vliegen, moeten een dagje langer vakantie vieren.

De binnenkomende vlucht, die zou moeten landen op Hato om 15.30 uur staat nog aan de grond op Schiphol en kan voorlopig niet weg vanwege een technische storing. KLM wil niet zeggen wat de aard is van die storing.

City of Nairobi

Het gaat om de City of Nairobi, een toestel dat al 26 jaar, sinds 1993, in gebruik is. In 2018 kwam het toestel in het nieuws nadat het met motorproblemen in Nairobi gestrand was en pas vier dagen later leeg terugvloog. Passagiers werden toen omgeboekt.

Zo lang hoopt KLM dat het nu niet gaat duren. De vertraging wordt, volgens woordvoerder Tsamira Pietersz, geschat op 24 uur. KLM houdt voor de gestrande passagiers morgen dezelfde aankomst- en vertrektijden als vandaag aan.

Voor mensen die bezoek verwachten uit Nederland betekent het dus ook een dagje langer wachten.