KLM komt vandaag niet, problemen in Amsterdam en op Curaçao

SCHIPHOL – Vlucht KL735 die vanavond om 18.00 zou landen op Curaçao, komt vandaag niet. Het toestel had technische problemen voor vertrek, maar die zijn volgens een woordvoerder van KLM oplosbaar, zodat eventueel later vertrokken kan worden.

Dubbelprobleem is dat de landingsbaan van Hato tegelijkertijd problemen heeft met de verlichting aan het eind van de baan. Grote toestellen mogen daarom alleen maar op zicht landen en een een later vertrek uit Amsterdam is daardoor niet mogelijk. De vlucht zou dan in het donker aankomen.

De KL735 vertrekt daarom morgen pas. Om 11.00 Nederlandse tijd. Verwachte aankomsttijd in Curaçao is 15.45 uur.

Passagiers die vandaag terug zouden vliegen naar Amsterdam worden opgevangen in hotels, indien zij geen slaapplaats hebben.