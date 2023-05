SCHIPHOL- KLM meldt dat het enthousiast is over de ingebruikname van nieuw verworven elektrische pushback-trucks voor de Boeing 737- en Embraer-vliegtuigen op thuisbasis Schiphol.

“Elektrificatie is een belangrijke stap om bepaalde emissies te verminderen. Op dit moment is 65% van ons grondmateriaal elektrisch. Maar we blijven ons inzetten om in 2030 CO2-neutraal te zijn in onze grondoperaties”, aldus de luchtvaartmaatschappij.