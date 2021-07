KLM-passagiers naar Curaçao kunnen vooraf online coronadocumenten laten checken

Foto: Inge Poorthuis

SCHIPHOL – KLM gaat het reisproces voor haar passagiers versoepelen. Voor vluchten naar enkele bestemmingen, waaronder Curaçao en Sint Maarten, kunnen passagiers online checken of zij over de juiste coronagerelateerde reisdocumenten beschikken.

De online controle van coronadocumenten is beschikbaar voor KLM-vluchten naar in totaal vijf bestemmingen: Curaçao, Dubai, Lima, Sint Maarten en Istanbul. Dat aantal wordt naar verwachting de komende tijd uitgebreid.

Klanten die een vlucht hebben geboekt naar een van deze bestemmingen, ontvangen een uitnodiging voor deelname. Zij kunnen de vereiste documenten tot vijf uur voor vertrek uploaden. Een team van KLM checkt of alles in orde is, en stuurt daarvan doorgaans binnen een uur een bevestiging.

“Reizen is op dit moment ingewikkeld, doordat landen verschillende inreisvoorwaarden stellen, die ook nog eens snel kunnen wijzigen. Voor KLM is het belangrijk om onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarom is KLM’s COVID-19 check | Upload at Home bedacht. Deze innovatieve service maakt dat KLM-klanten met een gerust gevoel naar de luchthaven kunnen gaan, omdat zij zeker weten dat ze de benodigde coronareisdocumenten op orde hebben”, aldus Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience bij KLM.

Op de luchthaven

Alle klanten die voor hun reis corona-gerelateerde reisdocumenten nodig hebben, kunnen hun instapkaart ophalen en bagage inchecken bij de incheckbalie op de luchthaven. Als zij hun documenten vooraf online hebben laten controleren via [email protected], hoeven zij alleen nog hun paspoort of ID-kaart en eventueel visum te laten zien. KLM raadt echter aan om altijd papieren exemplaren van de vereiste corona-gerelateerde documenten mee te nemen naar de luchthaven, omdat klanten deze mogelijk bij aankomst op de bestemming moeten laten zien.

Bron: Zakenreisnieuws.nl

