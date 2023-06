KLM riskeert financiële strop in belastingzaak piloten

AMSTELVEEN – KLM dreigt een grote financiële tegenslag te lijden in een belastingzaak van piloten. De zaak speelt al sinds 2019 een ligt nu bij de Hoge Raad.

Piloten die in het buitenland wonen en daar minder inkomstenbelasting betalen dan ze in Nederland zouden doen, kregen door nalatigheid van KLM flinke naheffingen van 600 duizend tot zelfs één miljoen euro per persoon.

Slecht werkgeverschap, oordeelt de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. De KLM had de piloten moeten waarschuwen en de advocaat-generaal acht de maatschappij verantwoordelijk. Meestal worden de adviezen van de advocaat-generaal door de Hoge Raad overgenomen.

Als dit het geval is, zal KLM waarschijnlijk de financiële lasten voor de piloten geheel of gedeeltelijk moeten vergoeden.

De zaak wordt dan teruggestuurd naar het gerechtshof voor een nieuwe uitspraak.