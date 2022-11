KLM Royal Dutch Airlines verlengt titelsponsoring Curaçaose Marathon met 3 jaar

WILLEMSTAD – KLM verlengt de titelsponsoring van de KLM Curaçao Marathon met nog eens drie jaar tot en met 2025. Dat werd gisteren na afloop van de 9e editie van de marathon bekend gemaakt.

Zaterdag 26 november werd de vijf kilometer gelopen en gisteren de halve en hele marathon en de tien kilometer. De marathon werd gewonnen door Pekko Nykvist in een tijd van 03:06:34, gevolgd door Robert-Jan Gras en Laurent Jennes.

De start en finish waren bij het Corendon Mangrove Beach Resort. Stichting Run in the Sun organiseerde het evenement samen met The Safety & Emergency Team en zo’n 400 vrijwilligers. Het evenement was uitverkocht, al drie weken voor aanvang, en met 2.500 deelnemers uit 34 landen werd een nieuw record neergezet.

Volgend jaar is de tiende editie op 25 en 26 november 2023. De race van 2022 was vanwege de hevige regenval ‘legendarisch’, aldus de organisatie.