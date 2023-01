KLM start proef met wifi aan boord voor entertainment

SCHIPHOL – KLM doet in januari verschillende proeven met streaming in het vliegtuig. Het gaat om verre vluchten met Boeing 787-toestellen, waarbij alle reizigers films, muziek en series via wifi kunnen bekijken. Dat meldt de Telegraaf.

Op de testvluchten krijgen alle passagiers toegang tot wifi en worden de bevindingen van verschillende groepen onderzocht, zoals de passagiers in de businessclass en de frequent flyers.

Zo wil KLM inzicht krijgen hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt en welke groepsgrootte ’werkt’. Op elk vliegtuig zit een ontvanger, een zogeheten Wireless Access Point, waarmee het vliegtuig communiceert met de satelliet.

Vlekkeloos

Helemaal vlekkeloos gaat het nog niet. Luchtvaartmaatschappijen zoeken al jaren naar oplossingen. Directeur Customer Experience Boet Kreiken zegt in de Telegraaf dat wifi veel kost, waardoor extra betalen voor internet aan boord de enige oplossing lijkt.

„De klant wil natuurlijk alles gratis hebben, maar wifi kost miljoenen om te installeren en te onderhouden. Sommige maatschappijen laten reclame zien, maar dat heeft niet onze voorkeur. Wij zijn nog aan het zoeken hoe we dat oplossen. De proef is daar onderdeel van.”

“De test is gratis, maar de vraag is: wat hebben klanten er straks voor over en onder welke voorwaarden?”, zegt Kreiken. Veelvliegers zouden bijvoorbeeld de wifi gratis kunnen krijgen, of de klanten in de business class.

Eerder werd nog gedacht dat streaming tijdens de vlucht eventueel in de plaats zou kunnen komen van de films en series die aan boord worden aangeboden. Inmiddels heeft de sector dat idee grotendeels laten varen.

Grote schermen

Bij KLM blijft het inflight-entertainment, zegt de directeur. „De schermen in de stoelen zijn vaak groter dan die van de apparaten van de reiziger. Het is comfortabel, want je kunt bijvoorbeeld eten terwijl je kijkt. We gaan er wel vanuit dat reizigers via bluetooth straks hun eigen films op het scherm in de stoel voor zich kunnen laten zien. Dat maakt deel uit van meer keuze aan boord.”

Vanaf deze maand kunnen reizigers gedurende de hele reis wel gratis berichten versturen aan boord van alle intercontinentale toestellen en de Europese vliegtuigen die zijn voorzien van wifi. Dat kon tot nu toe slechts een uur op een KLM-vlucht. „Het hoort bij de moderne wereld dat we dit als service tijdens de hele vlucht aanbieden. Wij verwachten juist dat klanten dan ook voor meer betaalde services zullen kiezen zoals betaalde wifi”, zegt Kreiken.