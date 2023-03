KLM toestel met klapbanden in Suriname had defect remsysteem

PARAMARIBO – De KLM-777-300 die twee weken geleden een klapband kreeg tijdens de landing in Paramaribo heeft daar tot afgelopen maandag gestaan. De oorzaak is nu ook gevonden: een defect remsysteem.

Monteurs van KLM Engineering & Maintenance reisden af naar de Surinaamse hoofdstad om het toestel met registratie PH-BVC, te repareren en te achterhalen wat de precieze oorzaak was. ‘Stap voor stap moesten mogelijke oorzaken onderzocht worden’, zegt een woordvoerder van KLM tegen het Surinaamse Waterkant.net.

6 maart arriveerde de 777 vanuit Schiphol op de luchthaven van Paramaribo. Tijdens de landing waren meerdere banden van de machine geklapt. Op het moment van landen was de landingsbaan van de Surinaamse luchthaven nat en zouden windstoten gerapporteerd zijn.

Vermoedelijk noteerde het toestel een hogere landingssnelheid. Aan het einde van de landingsbaan kwam hettoestel tot stilstand. Op afbeeldingen die op de sociale media rondgingen was te zien dat meerdere banden geklapt waren.

De machine bleef enige tijd aan het uiteinde van de landingsbaan staan. Het besluit volgde de baan te sluiten. Een vliegtuig dat onderweg was vanuit Aruba moest noodgedwongen uitwijken naar Georgetown. Tegen de avond werd de landingsbaan weer opengesteld. De landingsbaan van Paramaribo werd enige tijd gesloten, omdat de 777 aan het eind tot stilstand kwam © Flightradar24.com

Terug naar Schiphol

De vraag restte hoelang het zou duren voordat de 777 weer kon terugvliegen naar Amsterdam. Uit gegevens van Flightradar24 bleek dat het toestel pas afgelopen maandag in staat was de luchthaven van Paramaribo te verlaten. Na een vlucht van iets meer dan acht uur arriveerde de machine op Schiphol. Inmiddels is de 777 weer volop in dienst voor KLM.