KLM-toestel uit Amsterdam ontruimd in Ecuador na valse bommelding

QUITO – Een vliegtuig van KLM, vertrokken uit Amsterdam, is zondagmiddag ontruimd en doorzocht wegens een bommelding na de landing in Quito, de hoofdstad van Ecuador. De passagiers van vlucht KL755 werden geëvacueerd. Een uitgebreide zoekactie leverde niks op, er werden geen explosieven aangetroffen.

De lokale autoriteiten gaven aan dat ze rond 13.00 uur lokale tijd een melding hadden ontvangen over een mogelijk explosief aan boord van het vliegtuig. Na de landing werd onmiddellijk tot actie overgegaan. Naast de ontruiming en de zoekactie op het vliegtuig, werd ook de terminal onderworpen aan verhoogde politieactiviteiten. Rond 17.00 uur werd door de politie bevestigd dat het vliegtuig veilig was, er werden geen explosieven gevonden.

Een woordvoerder van KLM meldde: “In overleg met de Ecuadoraanse autoriteiten is besloten om preventief extra veiligheidscontroles uit te voeren op passagiers en vracht voordat we via Guayaquil terugvliegen naar Amsterdam.” De luchtvaartmaatschappij doet verder geen uitspraken over de veiligheidskwestie.

Volgens de Ecuadoraanse krant Diario Expreso is 98 procent van de bommeldingen die in Quito gedaan worden vals.